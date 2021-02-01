بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مسئولين أمنيين في زيمبابوي

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 4 مسئولين أمنيين في زيمبابوي بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.



ووقالت الوزارة إن حظر السفر وتجميد الأصول فرض على وزير أمن الدولة أوين نكوبي، والمدير العام لجهاز المخابرات المركزية إسحاق مويو، والمفوض العام لقوة شرطة زيمبابوي، جودوين ماتانجا، وأنسيلم سانياتوي، القائد السابق للحرس الرئاسي.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية: "إعلان اليوم يضمن أن هؤلاء الأفراد لا يمكنهم بحرية: السفر إلى المملكة المتحدة، أو تحويل الأموال من خلال البنوك البريطانية أو الربح من اقتصادنا".



وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، "هذه التدابير التقييدية لا تستهدف ولا تهدف إلى التأثير على الاقتصاد الأوسع وشعب زيمبابوي".



وتأتي العقوبات في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات القاتلة بعد تولي الرئيس إيمرسون منانجاجوا السلطة في نوفمبر 2017.



وأضافت الحكومة أن ما مجموعه 17 من مواطني زيمبابوي لقوا حتفهم بعد قمع الاحتجاجات في يناير 2019، بينما أدت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات إلى مقتل 6 متظاهرين.



ودخلت العقوبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 31 ديسمبر الماضي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم الإعلان عنها إلا اليوم الاثنين.