محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لضمان استقرار واستمرار التغذية

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه جارٍ أعمال توسعات وإحلال وتجديد، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين، لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، بإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة استثمارية مليون و750 ألف جنيه، مشيراً إلى أن هذه الجهود عززت من توصيل الخدمة لجميع الأفراد والمؤسسات بجودة عالية.

وأوضح نورالدين، نظراً لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستمرار عمليات التنمية الشاملة في كل محافظات مصر، والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة، وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء، لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تم رفع كفاءة قدرات المحولات الكهربائية لاستيعاب الأحمال التي شملت استبدال 6 محولات معلقة داخل فارغات أكشاك مركز ومدينة بلطيم، ليستفيد منها المناطق المذكورة بتكلفة مالية مليون جنيه، وتكبير قدرات 18 محولًا بسلاسل (باز البحرية، البهنساوى، الغبايشة 3) بـ3 محولات قدرة 500 ك،ف،أ بمركز ومدينة سيدى سالم، ليستفيد منها المناطق المذكورة بتكلفة بلغت نحو مليون و140 ألف جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم استبدال محول منية جناج "الجامع القبلي" بفارغة كشك لمحول 200ك،ف،أ، واستبدال محول كفرالعرب 1بفارغة كشك لمحول 200ك،ف،أ، ليستفيد منها المناطق المذكورة، واستبدال محول كفرالعرب 4 بفارغة كشك لمحول 200ك،ف،أ بقرى جنوب دسوق، ليستفيد منها المناطق المذكورة بإجمالي تكلفة بلغت نحو510 آلاف جنيه، وذلك لضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ تحسين الجهد بإنشاء نقطة جديدة بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى بسيدي سالم بتكلفة مالية بلغت 525 ألف جنيه، لتحسين جهد تجمع أبوعابدين بمحول 100 كشك بـ2 برج متوسط+ 190 كجم موصلات متوسط، و325م كابل متوسط، و8 أعمدة ، و900م موصلات منخفض، و40م كابل منخفض ليستفيد منها تجمع أبو عابدين والقرى المجاورة.

وأكد أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد أن يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصةً قطاع الكهرباء، مما استلزم تركيب مغذيات إضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية، لضمان رفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات للمواطنين.