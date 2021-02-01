بلغاريا تسجل 130 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا

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سجلت بلغاريا 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المصابين إلى 218 ألفا و748 شخصا.

وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة - وفق ما أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الاثنين - بأن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 1962 فحصا.

وأضافت أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 17 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9045 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البلغارية إلى أن 1449 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 187 ألفا و52 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 22 ألفا و651 شخصا منهم 2886 مريضاً بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 264 في وحدات العناية المركزة.

يذكر أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تلقى 105 أشخاص لقاحا ضد كورونا، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في بلغاريا حتى الآن 41 ألفا و125 شخصا.