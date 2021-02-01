مسؤولون أوروبيون يدينون الانقلاب العسكري في ميانمار

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أدان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار.

وكتب تغريدة قال فيها: "أدين بشدة الانقلاب الذي نفذه جيش ميانمار، وأطالب بالإفراج الفوري عن الذين تم احتجازهم".

وأضاف: "يجب احترام نتائج الانتخابات والدستور"، موضحا: "شعب ميانمار يريد الديمقراطية، والاتحاد الأوروبي يقف معهم".

وطالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، باستعادة الديمقراطية.

وأشارت وزيرة خارجية بلجيكا صوفيا ويلمز إلى إمكانية فرض الكتلة الأوروبية لعقوبات على ميانمار. وكتبت في تغريدة: "سندرس مع شركائنا الأوروبيين ما يجب علينا فعله للرد على هذه الأعمال".