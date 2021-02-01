 تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث فض اعتصام النهضة لـ7 مارس - بوابة الشروق
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تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث فض اعتصام النهضة لـ7 مارس

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 3:02 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 3:02 م
أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية أحداث فض اعتصام النهضة التي وقعت في أغسطس 2013، إلى جلسة 7 مارس المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات، عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات حكمها على جميع المتهمين في القضية حضوريًا وغيابيًا.

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