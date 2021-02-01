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مركز بلطيم يشن حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة

محمدنصار
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 7:38 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 7:38 م

قال اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن المدينة نفذت حملة لرفع وإزالة اللافتات ولوحات الإعلانات المخالفة والملصقات من على جدران الشوارع والأسوار وأعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء.

وأضاف السنوسي أن ذلك يأتي في إطار مواجهة ظاهرة تشوه المظهر العام للشوارع والميادين، بالكتابة على الجدران أو لصق الاعلانات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وإلزام المخالفين باتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان.

وأشار إلى رفع اللوحات الإعلانية أعلى الأعمدة الكهربائية بكورنيش مدينة بلطيم.

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