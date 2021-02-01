 قيد أسامة جلال ودييجو رولان في قائمة بيراميدز الإفريقية - بوابة الشروق
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قيد أسامة جلال ودييجو رولان في قائمة بيراميدز الإفريقية

محمد جلال
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 1:25 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 1:25 م

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن الثنائي الجديد أسامة جلال والأورجوياني دييجو رولان تم قيديهما في القائمة الأفريقية استعدادا للمرحلة الجديدة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعاقد بيراميدز في آخر أيام انتقالات الشتاء مع الثنائي أسامة جلال من صفوف نادي إنبي والنجم الدولي الأوروجوياني دييجو رولان لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري في دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام مباراة الذهاب يوم ١٤ فبراير الجاري في أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم ٢١ من نفس الشهر.


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