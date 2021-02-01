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وزير الخارجية الألماني عن انقلاب ميانمار: التقدم الديمقراطي في خطر

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 2:29 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 2:29 م
أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الانقلاب العسكري الذي حدث في ميانمار، مضيفا أن التحول الديمقراطي في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا صار في خطر.

وقال ماس في بيان اليوم الاثنين: "أدين بشدة الاستيلاء على السلطة والاعتقالات المصاحبة له من قبل الجيش في ميانمار. أعمال الجيش تعرض التقدم المحرز حتى الآن نحو التغيير الديمقراطي في ميانمار للخطر".

ودعا ماس القوات المسلحة في ميانمار إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المحتجزين، بمن فيهم الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي، وإلى احترام المؤسسات الشرعية الديمقراطية في البلاد.

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