موسكو: مستعدون لمساعدة الاتحاد الأوروبي في إنتاج لقاحات كورونا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف ،إن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة التكنولوجية للدول الأخرى، لكي تنتج لقاحاتها ضد فيروس كورونا.

وقال تشيجوف في تصريحات - نقلتها قناة "روسيا اليوم" الاخبارية - "نحن لا نفرض تقنياتنا على أحد، ولا نضع نصب أعيننا مهمة الترويج لهذا العقار أو ذاك في الأسواق الخارجية .. نحن نسعى إلى تطعيم المواطنين في بلادنا، لكن رغم ذلك، نحن على استعداد لتقديم المساعدة، وليس فقط فيما يتعلق باللقاحات الجاهزة للاستخدام، بل وفي تقديم التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها".

وأضاف "بالطبع طاقة مصانع الأدوية في روسيا، كما في البلدان الأخرى، ليست بدون حدود، ولا يمكن لأية دولة إنتاج لقاح للعالم بأسره. لذلك، نعرض على الدول المعنية كميات تجريبية من اللقاح يمكنهم اختبارها، وفي حال نالت الإعجاب، يمكننا الاتفاق على تنظيم إنتاج اللقاحات على أراضيهم".