أفغانستان: انفجار يستهدف سيارة مدير مكتب وزير الدولة لشئون السلام

قال مسئولون أمنيون في أفغانستان اليوم الاثنين، إن انفجاراً استهدف سيارة مدرعة مملوكة لمدير مكتب وزير الدولة لشئون السلام خوشنوود نبيزادا في العاصمة كابول.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الانفجار وقع في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرة إلى أن شرطة العاصمة كابول أكدت وقوعه ولكن دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وقال أقارب نبيزادا إنه كان داخل السيارة وبرفقته إثنين من أبنائه عندما وقع الانفجار الذي لم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عنه حتى الآن بما في ذلك حركة "طالبان".