التطعيم بلقاح كورونا أحدث الصيحات بين السياسيين والمشاهير

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الشهرين الماضيين حول العالم، صور وفيديوهات لقادة وزعماء عالميين وفنانين مشاهير وهم يتناولون لقاحات كورونا المختلفة لتشجيع العامة علي تناولها وتأكيدا على معدلات الأمان فيها وليس ذلك بالأمر الغريب ففى أوبئة سابقة تكرر ذلك المشهد ولكن بدون مواقع تواصل تزيد من الترويج.



وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فقد أثارت صورة رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس الجدل بجسده العارى من الأعلى بينما يأخذ جرعة اللقاح فى مشهد يعكس فيه رئيس الوزراء مدى تمتعه باللياقة مكررا نفس النمط الذى يحب الرئيس الروسى بوتين الظهور به فى صوره.



أما في أمريكا، فقد تلقى الرئيس جو بايدن قبيل تنصيبه بأسابيع جرعة المصل فى فيديو مصور، داعيا الشعب الأمريكى بتناول اللقاح بمجرد طرحه للعامة.



وكذلك فعلت نائبة الرئيس كمالا هاريس نفس الشيء بينما قامت عضوة الكونجرس الشهيرة أليكزاندريا أوكازيو أخذ جرعة اللقاح قائلة علي حسابها إنها لم تكن لتنصح لناس بشيء لم تجربه.



وأما فى بريطانيا فيستعد رئيس الوزاء بوريس جونسون لتناول اللقاح علي الهواء فى بث حى بينما قام كل من فلولا بنيامين عضوة مجلس اللوردات وبراندن كلارك عو البرلمان لبريطاني بأخذ اللقاح والترويج لذلك عبر مواقع التواصل.



وعلي صعيد رجال الأعمال، صور بل جيتس نفسه أثناء تلقي اللقاح ونشر الصورة على تويتر.



وعلى صعيد الفن، فقد ظهر النجم الأمريكي أرنولد شوارزنجر فى مقطع مصور أثناء تلقى اللقاح مكررا عبارة: تعالوا معي إن أردتم أن تعيشوا.



وفى بريطانيا أعلنت النجمة جون كولين عن أنها ستتلقى اللقاح نفس وقت تلقي الملكة والأمير لللقاح.



ويذكر أنه فى الخمسينيات قام إلفيس برسلى بتلقى لقاح شلل الأطفال علي شاشات التلفاز لتشجيع الناس على أخذه.