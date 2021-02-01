تعديلات قانون الغرف السياحية تثير الجدل في القطاع

حظر الترشيح والاشتراك السنوى وسحب صلاحيات الجمعيات العمومية أهم بنود الخلاف

اعتراضات بالجملة من الشركات والمنشآت السياحية على بنود تمس أموال الأعضاء

أثارت التعديلات المقترحة، على مشروع القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨، والخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، حالة من الجدل فى الأوساط السياحية، خاصة فيما يتعلق ببعض البنود، أهمها حظر الترشيح لمن قضى دورتين متتاليتين وزيادة رسوم الاشتراك السنوى إلى 100 ألف جنيه لأعضاء الغرف السياحية.

كما أنه لا يجوز منح المنشأٔة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة، إلا بعد سداد كامل اشتراكها السنوى بالإضافة إلى تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن عند ثبوت العمل دون ترخيص.

ورفض عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة، مشروع القانون الجديد المنظم لعمل اتحاد الغرف السياحية وغرفة الخمس «شركات ــ فنادق ــ غوص ــ منشآت سياحية ومطاعم ــ عاديات وبازارات»، مبررين رفضهم بعدم احتياج القطاع لهذا القانون الآن، مع ضرورة سرعة إجراء انتخابات غرفة الشركات واحترام أحكام القضاء، حفاظا على أموال الشركات الأعضاء بالغرفة.

وتسلمت شركات السياحة نسخة من مقترح مشروع تعديل القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ والخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك فى إطار خطة الاتحاد العام للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف لاستطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية للغرف الخمس فى مشروع القانون الجديد قبل الموافقة عليه وتحويله لوزارة السياحة والآثار.

وأكد عاطف محمد عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن هناك اعتراضا من شركات السياحة على عدد من بنود القانون، خاصة التى تمس سلامة أموال الشركات الموجودة بالغرفة وما «يعرضها للضياع»، حسب وصفه، مضيفا أن المشروع هو إلغاء للقانون الحالى وليس تعديله.

وأوضح عجلان أن من بين البنود أيضا، سحب صلاحيات الجمعية العمومية وهذا يعنى عدم وجود رغبة فى الانتخابات أو وجود ممثلين شرعيين للشركات للدفاع عن حقوقها، مضيفا أنه «لن يتم عمل انتخابات إلا بعد حل الغرفة وتقسيمها».

من جانبه اعترض هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، على بعض بنود القانون، موضحا أن المادة ٢ من الفصل الأول فى مشروع القانون نصت على: «تعتبر أموال الغرف فى حكم الأموال العامة»، مشيرا إلى أن الغرفة اعترضت على اعتبار أموالها حصيلة اشتراكات الأعضاء والعضويات ومساهمة الأعضاء فى حكم المال العام، خاصة أنها أموال خاصة تملكها الجمعية العمومية من المستثمرين أصحاب المطاعم والكافيهات الأعضاء بالغرفة.

ولفت إلى أن القانون طرح اسم غرفة «المحال» وهو الذى تم الاعتراض عليه، وأبدت الغرفة رغبتها فى الاحتفاظ باسم وتوصيف «غرفة المنشآت السياحية»، كما تم الاعتراض على بند انتخاب الجمعية العمومية لرئيس مجلس الإدارة الجديد، حال عزل أو استقالة الرئيس الموجود، موضحا أنه يجب أن يتولى الرئاسة فى هذه الحالة ثانى أعلى عضو مجلس حصل على عدد أصوات.

وتضمنت بنود مشروع القانون «المقترح» تعديلات جوهرية فى أسلوب وآلية إجراء الانتخابات بالاتحاد العام والغرف التابعة به، وإن كانت مسودة مشروع القانون شددت على أنه يستمر تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومجالس إدارات الغرف السياحية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية أو انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أقرب.

وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وتحتسب الدورة الحالية لمجالس إدارة الاتحاد والغرف التابعة والمنتهية فى ٢٠٢٢، ضمن مدة الدورتين المنصوص عليهما بالمادة ٦٤ من القانون.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون إلغاء القانون ٨٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بشئون السياحة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحتى صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ونصت مسودة القانون على أنه تعتبر أموال الغرف فى حكم الأموال العامة كما تعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام القانون كلا من «الشركات السياحية والفنادق الثابتة والعائمة والبيئية والتراثية وفنادق البوتيك والذهبيات والمنتجعات، والقرى السياحية والشقق الفندقية والبنسيونات والاستراحات والمخيمات، وغير ذلك من أماكن الإقامة المعدة لاستقبال وإقامة المصريين والأجانب».

ويحدد مجلس إدارة الغرفة وفقا لمشروع القانون الجديد، قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت أعضاء الغرفة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد عن ١٠٠ ألف، ويكون للغرفة سلطة تحصيل الاشتراكات من أعضائها بطريقة الحجز الإدارى، ولا يجوز لأعضاء مجالس إدارات الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء فى ذات الغرفة او فى أكثر من غرفة وإلا اعتبر مرشحا للعضوية التى قيد فيها أولا.

وتتكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف والاتحاد من أربع سنوات ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الاتحاد والغرف سواء بالانتخاب او التعيين أكثر من «دورتين متتاليتين مكتملتين»، وتعد الدورة مكتملة فى حالتى الاستقالة أو العزل وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة العضوية او الرئاسة عن ٨ سنوات.