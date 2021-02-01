 جونز هوبكنز: أكثر من 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: أكثر من 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 9:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 9:47 ص

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 110 آلاف و470 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية،لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 26 مليوناً و185 ألفا و355 حالة.

وأضافت الجامعة - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين - إنه تم تسجيل 1789 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 441 ألفا و319 حالة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 49 مليوناً و933 ألفاً و250 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 31 مليونا و123 ألفا و299 جرعة على الأقل للمواطنين.


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