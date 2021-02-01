يوروستات: ديسمبر 2020 شهد تسجيل نحو مليوني عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي

ظل معدل البطالة في منطقة اليورو بدون تغيير في شهر ديسمبر الماضي، بالمقارنة مع شهر نوفمبر، حيث بلغ 8.3%، إلا أنه مازال أعلى من معدل العام السابق، بحسب الأرقام الرسمية.

ويعد الرقم قفزة بنسبة 1 نقطة مئوية تقريبا، بالمقارنة مع العام السابق. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الاثنين، إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، بلغ 7.4% في شهر ديسمبر من عام 2019.

ويعتبر أداء الاتحاد الأوروبي ككل أفضل من منطقة اليورو، حيث وصل معدل البطالة إلى 7.5% في ديسمبر 2020، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في الشهر السابق، ولكنه ارتفع من 6.5% في ديسمبر من عام 2019.

ويعني ذلك أن هناك 16 مليون رجل وامرأة عاطلون رسميا عن العمل في الكتلة بأكملها، منهم 13.7 مليون في منطقة اليورو.

وكان هناك ما يقرب من مليوني شخص جدد عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر من عام 2020، بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019. أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فيمثل هذا العدد قفزة بواقع 1.5 مليون شخص.