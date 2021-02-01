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شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملة مكبرة بالتنسيق مع وحدة مرور كفر الدوار؛ لمواجهة "التكاتك" المخالفة، ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية بالمدينة، تسهيلاً للحركة المرورية.

ونفذت الوحدة الحملة بالاشتراك مع وحدة مرور كفر الدوار، برئاسة النقيب عاطف قويدار، ومشروع الباعة الجائلين بالوحدة، تمكنت خلالها من ضبط وتحريز ١٨ "توك توك" لعملها بدون ترخيص، وتغريم ٢٠ "توك توك" لمخالفة خط السير المقرر، فضلاً عن تسليم ٣ سيارات للمرور لعملها بدون ترخيص.

كما تضمنت الحملة تحرير ٦٠ "غرامة فورية" لعدم ارتداء الكمامة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس المدينة على استمرار حملات منع سير "التوك توك" بشوارع المدينة، وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين بالطرق الرئيسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.