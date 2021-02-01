تراجع معدل إنفاق المستهلكين في السعودية خلال العام الماضي لنحو 025ر1 تريليون ريال -الدولار يعادل 75ر3 ريال- بنسبة 4ر1%، بما يعادل 22ر14 مليار ريال، وذلك مقابل 04ر1 تريليون ريال في عام 2019.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن المتوسط الشهري لإنفاق المستهلكين في السعودية خلال 2020 بلغ نحو 4ر85 مليار ريال، مقابل نحو 6ر86 مليار ريال متوسط شهري في عام 2019.

ويعد التراجع في إنفاق المستهلكين الأول منذ عام 2017، حيث نما متوسط الإنفاق الشهري في عام 2019 بنحو 6% ونحو 6ر5% في عام 2018.

ويأتي تراجع إنفاق المستهلكين في السعودية خلال العام الماضي بشكل رئيسي بسبب تأثير الإغلاق الاقتصادي جراء مواجهة تفشي فيروس كورونا خلال الربع الثاني من 2020، إلا أن الإنفاق شهد تحسنا في النصف الثاني من العام.

وبلغ إنفاق المستهلكين خلال الربع الرابع من عام 2020 مستوى قياسيا بحسب البيانات الفصلية المتوافرة منذ عام 2013 عند 6ر277 مليار ريال، بارتفاع سنوي بلغ 1ر3%.

أما مستويات الإنفاق لبقية الفصول فقد بلغ في الربع الأول 6ر260 مليار ريال، ونحو 52ر211 مليار ريال لإنفاق الربع الثاني من العام كأدنى إنفاق ربعي منذ عام 2014، أما الربع الثالث فقد سجل حجم الإنفاق نحو 3ر265 مليار ريال.