سلطنة عمان تسجل 6 حالات مؤكدة من السلالة الجديدة لكورونا سريعة الانتشار

أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، عن تسجيل ست حالات مؤكدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار.

وقال السعيدي، في مؤتمر صحفي عقده، صباح الاثنين، إن عقد هذا المؤتمر يأتي بسبب تضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا في أقسام العناية المركزة والأجنحة بالمؤسسات الصحية، خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مؤشر مقلق ومؤثر للغاية.

وأوضح أنه على الرغم من قرار إغلاق المنافذ الحدودية البرية، إلا أن أعداد الإصابات واصلت الارتفاع، مما دفع السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية.

وأضاف أن المجتمع يدفع الآن ثمن سوء تصرف فئة قليلة من المستهترين والمتهاونين من الذين تخلوا عن اتباع الإجراءات الاحترازية.