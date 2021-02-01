السيطرة علي حريق نشب بمخزن سجاد في فيصل

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة علي حريق نشب داخل مخزن سجاد بشارع المنشية بمنطقة فيصل دون إصابات.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بلاغا بوقوع حريق داخل مخزن للسجاد منذ قليل، وانتقل العميد أحمد عنب وكيل الحماية المدنية بالجيزة وبرفقته 4 سيارات إطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران، ومنعوا خطر امتدادها إلى المنازل المجاورة دون إصابات.



وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق داخل المخزن، واستبعاد وجود شبهة جنائية، فيما أسفر الحريق عن تفحم محتويات المخزن بالكامل علي مساحة 400 متر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.‎