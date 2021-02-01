سيدات طائرة الأهلي» يفوز على سموحة في بطولة الدوري

نجح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي في تحقيق الفوز على سموحة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمنمنافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، وقدم الأهلي عرضًا جيدًا ونجح في الفوز بالأشواط الثلاثة.

وواصل الفريق عروضه القوية خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة حمدي الصافي، المدير الفني للفريق، ليتربع على قمة الجدول بالعلامة الكاملة.

وحقق الأهلي الفوز في جميع المباريات السابقة، والبداية بالفوز على حساب دلفي في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، ثم الزمالك في الجولة الثانيةبنتيجة 3-1، والفوز على الطيران بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة، وفاز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة ثم فاز على فريقهليوبوليس بنتيجة 3-0 في الجولة الخامسة.