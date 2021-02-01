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الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين شمال البلاد

قوات الجيش اليمني - أرشيفية
قوات الجيش اليمني - أرشيفية
صنعاء - د ب أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 6:46 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 6:46 م
تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، من تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة صعدة، شمالي البلاد. 

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي، إن قوات الجيش "شنت هجوما نوعيا تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة". 

وأشار المركز إلى أن قوات الجيش "تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية من مواقع في المدخل الشمالي الغربي لمركز مديرية باقم، منها تبة أبو علي". 

وأضاف المركز بأن المعركة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن. 

وتعتبر محافظة صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، وتدور فيها مواجهات متكررة منذ سنوات، خلفت عددا كبيرا من الضحايا من الجيش اليمني والحوثيين، فضلاً عن سقوط مدنيين.

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