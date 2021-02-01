ننشر منطوق الحكم بحبس المتهمة بدهس فتاة في النزهة

قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، وعضوية المستشار محمد عصام ورماني فخري، أمين السر، بحبس المتهمة بدهس فتاة في منطقة النزهة، سنتين مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإيقاف سريان رخصة قيادة المتهمة لمدة سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، واتهام النيابة العامة للمتهمة بالتسبب في وفاة "ندى .أ" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها ومراعاتها للقوانين واللوائح بأن قادت السيارة بحالة ينجم عنها الخطر، والتي أودت بحياة وتكاسلت عن مساعدتها على النحو المبين للأوراق.

وذكرت المحكمة أنه بسؤال الشاهد الأول "مصطفى.ب" بأنه كان يجلس بجوار زميله داخل السيارة الخاصة به بشارع حسن المأمون بمدينة نصر، وفوجئ بسيارة لانسر "كانت تجر حاجة على الأرض"، وفور تأكده أنها جسم إنسان استقل سيارته مسرعًا وتتبع آثار السيارة، وبسؤال المارة الذين أفادوا بأن السيارة "تشد جسم بني آدم" في اتجاه المطار حتى عثرو على الجثمان بطريق الأوتوستراد أمام مسجد الشيخ عبدالله محمد كامل.

وأوضحت المحكمة أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، حيث تبلغ بتداول مقطع فيديو يظهر سيارة سوداء يتعلق بها شخص أسفل عجلة القيادة من الناحية اليمنى وقيام تلك السيارة بالعدو مسرعة وذلك الشخص عالق فيها، وفور انتقال النيابة لمحل الواقعة شارع حسن المأمون تبين وجود كاميرات مراقبة داخل إحدى المحال، وتبين منه وجود سيدة منتظرة على الرصيف لعبور الطريف، وقامت بتفادي سيارة بيضاء إلا أن أخرى اصطدمت بالسيدة من الجانب الأيمن واستمرارها في السير وجثمان السيدة معلق بها.