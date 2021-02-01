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البحرين وبريطانيا تبحثان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

مجلس النواب البحريني - ارشيفية
مجلس النواب البحريني - ارشيفية
المنامة - أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 6:44 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 6:44 م
أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبد الله زينل، أهمية التنسيق البرلماني المشترك لدعم جهود التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار، وتطلع مجلس النواب البحريني لتبادل الخبرات والزيارات والاجتماعات مع مجلس العموم البريطاني، وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين الجانبين، وبما يصب في مصلحة تطوير العمل البرلماني، وخدمة مصالح البلدين الصديقين.

واستعرضت رئيسة مجلس النواب البحرينية - خلال لقائها اليوم الأثنين مع رئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندسي هويل، عبر الاتصال المرئي - عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، مشيدة بعمق العلاقات البحرينية البريطانية، ومتانة روابط الصداقة التاريخية، والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وحرص بلادها على تطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأوضحت أهمية التعاون القائم لمجلس النواب البحريني مع عدد من المراكز البريطانية والتي قامت بعقد مجموعة من ورش العمل بغرض تبادل الخبرات، إضافة لترتيب الزيارات الميدانية، والحث نحو تفعيل هذا التعاون لما فيه منفعة من جهة نقل وجهات النظر وإيصال الصورة الحقيقية والواقعية لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس العموم البريطاني بما حققته مملكة البحرين من إنجازات في كافة المجالات وبخاصة في مجال تمكين المرأة سياسيًا، مؤكدًا أهمية استمرار وتعزيز التواصل بين البلدين الصديقين وعلى كافة الأصعدة لأجل حوار بناء وتفاهم أكبر في عديد الأمور ومنها مكافحة الإرهاب ومواضيع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة واستعراض تجارب البلدين في الحد من انتشار جائحة "كورونا".

وأشار إلى التعاون القائم بين البلدين في إحلال السلم والأمن في المنطقة والعالم، منوهًا بأهمية السعي نحو تفعيل التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري خلال الفترة القادمة وخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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