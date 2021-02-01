مقتل مالايقل عن 17 شخصا إثر هجوم على فندق بمقديشو

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أسفر هجوم على فندق بوسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.

ودمر تفجير انتحارى بسيارة ملغومة مدخل فندق "أفريك"، في وسط العاصمة مقديشو ، وأعقبه إطلاق نار كثيف ، بحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الذي كان في مكان الانفجار وقت وقوعه.

ومع ذلك، لا تزال حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة، حيث تستمر قوات الأمن في الاشتباك مع مسلحين إسلاميين داخل الفندق.

وقال ضابط الشرطة الصومالية علي حسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك فوضى داخل الفندق وخارجه، حيث تعمل قوات الأمن على إنهاء الحصار.

وأنقذت القوات الكثير من الأشخاص، بما في ذلك جنرالات بالجيش، وتم نقل ما يصل إلى 30 شخصا إلى المستشفى.

ويعتقد أن خمسة مسلحين على الأقل شاركوا في الهجوم، وفجر بعضهم نفسه داخل الفندق.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية على محطة إذاعتها الأندلس أن مقاتليها كانوا داخل الفندق.

ويحظى الفندق بشهرة بين السياسيين وكبار العشائر والصحفيين وأفراد المجتمع المدني، وموظفي ومسؤولي الحكومة.

ويقاتل هؤلاء الأصوليون منذ سنوات من أجل السيادة في هذه الدولة الفقيرة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي ، وهم يسيطرون على أجزاء كبيرة من مناطق جنوب ووسط البلاد .

ومن المقرر أن تجري الصومال انتخابات رئاسية فى الثامن من شباط / فبراير .