تراجع عدد الليالي السياحية في البرتغال إلى أقل مستوياته منذ 3 عقود

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الاثنين، تراجع عدد الليالي السياحية في البرتغال إلى أقل مستوياته منذ حوالي ثلاثة عقود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي تضرب البلاد بقوة.

وذكرت وكالة الإحصاء البرتغالية أن عدد الليالي السياحية في البرتغال بلغ خلال العام الماضي 26 مليون ليلة بما يقل بنسبة 63% عن العدد المسجل في العام السابق، وهو أقل عدد لليالي السياحية في البرتغال منذ عام 1993 عندما تم تسجيل 6ر23 مليون ليلة.

كما تراجع عدد السائحين الذين زاروا البرتغال خلال العام الماضي بنسبة 2ر61% سنويا إلى 5ر10 مليون سائح فقط.

ويعتبر قطاع السياحة حيوي بالنسبة للاقتصاد البرتغالي، وسجل نموا قويا خلال السنوات السابقة على الجائحة. وفي عام 2019 ساهم القطاع بنسبة 7ر8% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت مساهمته قبل ذلك بخمس سنوات نحو 6% فقط.

يأتي ذلك فيما يعتزم الجيش الألماني البدء بعد غد الأربعاء في إرسال مساعدات للبرتغال المتضررة بقوة من جائحة كورونا.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية للجنة المختصة في البرلمان اليوم الاثنين أنه من المنتظر إرسال 26 من أطقم الإسعاف و150 سريرا للمستشفيات الميدانية و50 جهاز تنفس اصطناعيا.

وأضافت الوزارة أن المساعدة ستتم إما في مستشفى مدني أو عسكري.

وحصلت وكالة (د.ب.أ) على نسخة من الإفادة المقدمة من الوزارة إلى اللجنة اليوم الاثنين.

كانت البرتغال أغلقت حدودها في إطار مكافحة جائحة كورونا، ومنذ أمس الأحد حظرت الدولة التي تعتبر مقصدا سياحيا محببا، السفر من وإلى البلاد إلا لأسباب مقبولة، ووصف رئيس الوزراء البرتغالي انطونيو كوستا وضع الجائحة في بلاده بأنه "سي للغاية".

وتعاني البرتغال بشدة من سلالة كورونا الإنجليزية التي تُعتبر أشد عدوى من النوع المعروف وهو السبب الذي جعل ألمانيا تفرض حظر دخول على القادمين من البرتغال منذ يوم الأحد الماضي.