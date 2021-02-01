محمد العدل ينشر صورة من بروفة مسلسله الجديد بين السما والأرض

نشر المخرج محمد العدل، صورة له من كواليس بروفة مسلسله الجديد، تجمعه بأبطال المسلسل، وهم هاني سلامة، وسوسن بدر، وسليمان عيد، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، ونجلاء بدر، ويسرا اللوزي.

وعلق: "من بروفات مشاهد الأسانسير، من مسلسل بين السما والأرض.. ١٥ حلقة فقط، رمضان 2021 إن شاء الله، يا كريم يارب".

يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة.

تدور أحداث المسلسل خلال يوم واحد بأحد المصاعد الكهربائىة، الذي يتعطل بين السماء والأرض، وبداخله عددا من الأشخاص، لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والإنسانية.





