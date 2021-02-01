أمريكا تطالب جيش ميانمار بالإفراج عن أونج سان سو كي وتهدده بـ«إجراءات»

طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش في ميانمار في انقلاب وقع فجر اليوم الاثنين، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش التراجع عن الاستيلاء عن السلطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، إنّ "الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في بورما (ميانمار)، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات التي شملت زعيمة البلاد أونج سان سوكي)".

وأضافت "نحضّ الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديمقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم"، وأن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تفيد بأن الجيش البورمي، قد اتخذ خطوات لتقويض التحول الديمقراطي في البلاد، بما في ذلك اعتقال مستشارة الدولة أونج سان سوكي ومسؤولين مدنيين آخرين في البلاد.

وقالت ساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلع على التطورات التي حدثت في ميانمار،وإن بلادها تواصل تأكيد دعمها القوي للمؤسسات الديمقراطية في ماينمار، مضيفة أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وتقف مع شعب بورما، الذي تحمل بالفعل الكثير في سعيه لتحقيق الديمقراطية والسلام.