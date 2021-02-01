وزيرة الصحة: إجراء 30 ألف مسحة كورونا للمشاركين ببطولة كأس العالم لكرة اليد

هنأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، مؤكدة أنه نجاح أذهل العالم كله في ظل ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقالت زايد، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إنها أكدت على العاملين بأن أي حدث بالبطولة لا يمس الوزارة فقط وإنما يمتد أثره للدولة ككل، مشيرة إلى أن نجاح مصر في التنظيم يشجع على بدء الرجوع إلى الحياة الطبيعية.

وأضافت أن العمل بدأ منذ شهر أغسطس الماضي على تنظيم البطولة، ثم بدأت مصر استقبال الفرق في الثالث من يناير الجاري، قائلة إن فرق وزارة الصحة تكون من أكثر من ألف شخص ما بين أطباء وممرضين وعاملين وموثقين.

وتابعت وزيرة الصحة: «عملنا على أكثر من 2000 مشارك بما فيهم الصحفيين، و1500 من العاملين في الفنادق والخدمات، وضم كل فندق عيادات تحوي كل أنواع الأجهزة والأشعة والرعاية المركزة»، لافتة إلى إجراء حوالي 30 ألف مسحة للمشاركين.

وأوضحت أن الوزارة أجرت مسحة كورونا للمشاركين كل 48 ساعة، ثم كل 24 ساعة بدءًا من 15 يناير، مضيفة أنهم اهتموا بصحة الغذاء والمياه ورش الحدائق بمكافحة ناقلات الأمراض.

وأشارت زايد، إلى اعتماد أسلوب الفقاعة الطبية في التعامل مع الوفود، والقائم على عدم تغيير الفريق المصاحب للفرق في الأتوبيسات وأماكن التدريب والمباريات، موضحة أنهم لا يختلطون مع غيرهم زيادة في الحرص.

وأكدت أن الوزارة لم ترصد أي حالة إيجابية بين المشاركين في البطولة والفرق والأطقم والعاملين في الفنادق بعد بدء البطولة رسميًا، مستطردة أن الأمر يعكس قدرة النظام الصحي المصري على التحكم في الوباء وعزل الفرق بشكل إيجابي دون التأثير على حريتهم في التنقل والحركة.