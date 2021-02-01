بتسوانا ترفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي

رفع تابيلو ماتشيكا وزير مالية بتسوانا توقعات نمو اقتصاد البلاد خلال العام الحالي إلى 8ر8% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 7ر7% فقط.

في الوقت نفسه عدل الوزير تقديرات انكماش الاقتصاد خلال العام الماضي إلى 7ر7% من إجمالي الناتج المحلي في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى انكماش الاقتصاد بمعدل 9ر8% من إجمالي الناتج المحلي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله إن التوقعات للعام الحالي إيجابية وتحقيقها يعتمد على سرعة تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتطبيق السياسات المقررة في البلاد وفقا للمراجعة متوسطة المدى لخطة التنمية الوطنية الثانية.

وأشار وزير المالية إلى الانتهاء من عملية مراجعة أوضاع الشركات المملوكة للدولة وأن الحكومة تعتزم اتخاذ القرار إما بخصخصة هذه الشركات أو غلقها خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف "لا يمكنننا الاستمرار في إنقاذ هذه الشركات من مواردنا النادرة".