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عاصفة عاتية تجتاح شمال شرق الولايات المتحدة

ارشيفية
ارشيفية
وكالات
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 11:50 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 11:50 م

اجتاحت عاصفة قوية معظم مناطق شمال شرق الولايات المتحدة مصحوبة بالثلوج عبر مساحات شاسعة من المنطقة، كما اجتاحت رياح عاتية المناطق الساحلية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه "من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى سقوط ثلوج يتراوح معدلها بين 31 سنتيمترا و61 سنتيمترا في أكثر المناطق كثافة سكانية في الولايات المتحدة حتى الثلاثاء".

وأكدت أنه "في حال بلغت العاصفة ذروتها ستكون أول عاصفة شتوية تؤدي إلى تساقط ثلوج يزيد معدلها عن قدمين في مدينة نيويورك منذ عام 2016، عندما اجتاحت عاصفة قياسية المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد"، وفقاً لوكالة رويترز.

من جهته، أعلن حاكم ولاية نيو جيرسي فيل ميرفي حالة الطوارئ الأحد وعلق خدمة الحافلات العامة والسكك الحديدية للركاب طوال يوم الاثنين.

وفرض رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو قيودا على السفر غير الضروري بدءا من الساعة السادسة صباحا الاثنين بسبب الرياح القوية وتساقط الثلوج بغزارة.

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