 الهند تحث ميانمار على التمسك بسيادة القانون والعملية الديمقراطية - بوابة الشروق
الإثنين 1 فبراير 2021 9:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

الهند تحث ميانمار على التمسك بسيادة القانون والعملية الديمقراطية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 8:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 8:42 ص

أعربت الهند اليوم الاثنين، عن قلقها العميق إزاء استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، كما حثت الدولة المجاورة على التمسك بسيادة القانون والعملية الديمقراطية.
ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية في نيودلهي قوله إن الحكومة تراقب الوضع في ميانمار عن كثب.
وقد تواترت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد .. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت ومسئولين كبار آخرين في الحزب.
وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي ،والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك