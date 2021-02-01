مصرع شقيقين في انهيار كوبري مشاة بديروط

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لقي شقيقان مصرعهما، إثر انهيار كوبري على ترعة الري بقرية دشلوط بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من اللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، يفيد بورود إخطار من رئيس الوحدة المحلية بدشلوط، يفيد بانهيار الكوبري الخاص في القرية بمنطقه الدب السوداء؛ وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والوحدة المحلية والإسعاف؛ وتبين انهيار الكوبري المخصص لعبور المشاة بالترعة.

وأسفرت الواقعة عن وفاة مخيمر رياض صبرة "38 سنة"، وشقيقه محمد رياض صبرة "13 سنة"، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ديروط العام.

وكشفت تحريات الرائد أحمد مفتاح، معاون مباحث ديروط، عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر محضر بها وتولت النيابة التحقيق.