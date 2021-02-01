رئيس جنوب أفريقيا يلغي الحظر المفروض على مبيعات مشروبات الكحوليات اليوم

من المقرر أن يعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم الاثنين، إلغاء الحظر المفروض على مبيعات الكحوليات، الذي جرى فرضه العام الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مصادر قالت إنه من المرجح أنه سيتم السماح لمحال بيع المشروبات الكحولية باستئناف العمل ما بين أيام الاثنين و الخميس.



من المتوقع أن يتم السماح للمطاعم والحانات تقديم المشروبات الكحولية طوال الأسبوع.



ومن المتوقع أن يدلى رامافوسا بخطاب للأمة اليوم بشأن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا.



وبدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في التراجع بصورة كبيرة بالإضافة لحالات الوفاة، وتعد جنوب أفريقيا من الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في القارة الأفريقية، حيث سجلت 45ر1 مليون حالة إصابة حتى الآن.