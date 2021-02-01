محافظ البحيرة: فتح باب سداد رسوم الفحص لتقنين أراضي الدولة للمواطنين الجادين

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه تم فتح باب السداد لرسوم الفحص والمعاينة للمواطنين الجادين الذي سبق وأن تقدموا بطلب تقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 ولائحته التنفيذية، وتم تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لاسترداد الأراضى وتقنين حالات واضعى اليد، من خلال لجان التقنين التى تم تشكيلها بالمدن والمراكز.

وناشد محافظ البحيرة، المواطنين من واضعى اليد الجادين، بسرعة التوجه للوحدات المحلية وإدارة الأملاك بالمحافظة؛ لنهو كل الإجراءات لسداد الرسوم المقررة.