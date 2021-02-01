 وزير خارجية أمريكا يدعو قادة ميانمار العسكريين لإطلاق سراح المعتقلين واحترام إرادة الشعب - بوابة الشروق
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وزير خارجية أمريكا يدعو قادة ميانمار العسكريين لإطلاق سراح المعتقلين واحترام إرادة الشعب

أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 9:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 9:57 ص

أعرب وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين عن قلقه العميق بشأن الاعتقالات في ميانمار، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

ودعا بلينكن القادة العسكريين في بورما - مستخدما الاسم السابق لميانمار - إلى إطلاق سراح جميع المسئولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني ،واحترام إرادة الشعب كما تم التعبير عنها في الانتخابات الديمقراطية الأخيرة.

وأكد الوزير الأمريكي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب شعب بورما ، في تطلعاته إلى تحقيق الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية.

وقد تواترت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد .. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت ومسئولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.


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