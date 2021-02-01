 حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحث العالم على حماية الديمقراطية في ميانمار - بوابة الشروق
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حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحث العالم على حماية الديمقراطية في ميانمار

الامم المتحدة - ارشيفية
الامم المتحدة - ارشيفية
جنيف - د ب أ
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 6:47 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 6:47 م
ذكرت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الاثنين، أنه يتعين على دول العالم أن تتحرك لانقاذ الديمقراطية الهشة في ميانمار، في إشارة إلى اطاحة الجيش بالحكومة المدنية في البلاد.

وأضافت باشيليت في بيان من جنيف: "أشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في ميانمار".

وطالبت المفوضة العليا بالافراج الفوري عن عشرات الزعماء السياسيين والنشطاء والصحفيين الذين تم احتجازهم.

وحثت باشيليت "جميع الدول ذات النفوذ لاتخاذ خطوات لمنع تداعي الديمقراطية الهشة والمكاسب في مجال حقوق الإنسان التي حققتها ميانمار خلال الفترة الانتقالية من الحكم العسكري".

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