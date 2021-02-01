رئيس وزراء السودان يتسلم قائمة ترشيحات إعلان الحرية وتغيير الحكومة

تسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قائمة الترشيحات في سبعة عشر حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس وزراء السودان، اليوم الاثنين، برئاسة مجلس الوزراء، وفد لجنة الترشيحات بقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال عضو لجنة الترشيحات ابراهيم الشيخ، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن اللجنة بذلت جهودا كبيرة منذ فترة ليست بالقصيرة توج اليوم بالفراغ من إعداد قائمة الوزارات الـسبعة عشر المعنية بها الحرية والتغيير وتسليمها لرئيس الوزراء.

وأشار إلى أن القائمة تضمنت السيرة الذاتية لكل مرشح، مشيرا إلى أن هذه الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة جدا متعلقة بالوعي السياسي الكافي بالتحديات التي تجابهه البلاد بجانب التأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية.

وأوضح أن كافة المعايير التي تؤهل الوزير ليكون كفء قد تمت مراعاتها في اختياراتنا لكل الوزارات المختلفة، مضيفا أن هذه الترشيحات عبّرت إلى مدى بعيد جدا عن التنوع والتعدد في السودان.

وقال: "يُنتظر أن يقوم الأخوة في الجبهة الثورية (شريك اتفاق السلام)، خلال اليوم بتسليم ترشيحاتهم للوزارات السبعة المعنيين بها"، لافتا إلى إعداد تصور لبرنامج المرحلة القادمة يشمل رؤى اقتصادية وأمنية وعلاقات خارجية سيتم التوقيع عليه ابتداء قبل إعلان التشكيل الوزاري، الأمر الذي يؤكد وجود رؤية واضحة تقود المرحلة القادمة ويلتزم بها كافة الشركاء.