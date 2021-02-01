دراسة تكشف الوجبات الجاهزة التي يقبل عليها البريطانيون خلال فترة الإغلاق

كشفت دراسة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن الوجبات الجاهزة والمشروبات التي يطلبها البريطانيون بشكل كبير خلال فترة الإغلاق.

وقالت الدراسة، إن العنصر الأكثر شيوعًا هو رقائق البطاطس، تليها الأسماك، مع سمك الحدوق، ثم سمك القد، وهما الصنفان اللذان يرغب العملاء في شراءهما.

الباحثون الذين درسوا طلبات الوجبات الجاهزة التي تم إجراؤها بين 6 يناير و21 يناير من هذا العام، قالوا إن العنصر الثالث الأكثر شيوعًا للوجبات الجاهزة هو صلصة، حيث كانت صلصلة الثوم الأكثر شيوعًا بنسبة 25%، يليها صلصة الكاري بنسبة 23%.

وفقًا للبحث الذي أجرته منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت "فليب دش"، فإن رابع أكثر أطباق الوجبات الجاهزة شيوعًا هي الأرز، بينما الأكثر طلبًا هي وجبة البيض المقلي.

ويشمل باقي الترتيب المكون من 12 عنصرًا غذائيا: البيتزا في المرتبة الخامسة، ثم برجر الدجاج في المرتبة السادسة، ثم برجر الجبن، ثم طلب الكوكاكولا، سجق عادي، دجاج، وقهوة لاتيه في المرتبة الثانية عشر.

أما باقي تصنيفات منافذ البيع الشهيرة، فتتألف من البيتزا، وطعام صيني، طعام هندي، وجبة السوشي، الكباب، ثم البرجر.

ويعتبر "شيبيز" إلى حد بعيد منفذ الوجبات الجاهزة الأكثر شعبية، حيث يوفر 33% من جميع الطلبات.

وكشفت الدراسة عن أنه عندما يستقر البريطانيون على طلب الطعام من الوجبات الجاهزة الهندية، فإن الطبق الرئيسي الذي يشترونه على الأرجح هو "دجاج تكا".

وعندما يستهدفون أطعمة لذيذة، فمن المرجح أن تكون المعكرونة بالجمبري، والشاورما على طراز الشرق الأوسط، لكن يبقى السمك ورقائق البطاطس الطعام المربع على قائمة الطلبات الدليفري، وهو أكثر شعبية من أي وقت مضى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المملكة البريطانية تطعيما شعبيا للقاح ضد فيروس كورونا، حيث بلغت الأعداد التي تم تلقيحها أكثر من 8 ملايين مواطن، بحسب تصريح رئيس الوزارء بوريس جونسون.