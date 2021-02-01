رئيس الوزراء البريطاني: من السابق لأوانه تخفيف إجراءات الإغلاق رغم المؤشرات على تراجع إصابات كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن هناك مؤشرات على أن إجراءات الإغلاق نجحت في خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده، لكنه أكد أنه من السابق لأوانه للغاية تخفيف القيود خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج الوباء عن السيطرة.



وخلال زيارته لأحد مراكز التطعيم ضد /كوفيد-19/ في مقاطعة غرب يوركشاير بإنجلترا، قال رئيس الوزراء للصحفيين: "بدأنا نشهد بعض علامات تسطيح /منحنى الإصابة/ وربما حتى تراجع معدلات الإصابة والدخول للمستشفيات"، وتابع "لكن لا تنسوا أنها ما زالت في مستوى عال جدا مقارنة بمعظم المراحل في الأشهر الـ 12 الماضية، إنه مستوى مرتفع جدا حقا"، بحسب ما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية.



وأضاف "لذا فإن الخطر هو أنك إذا رفعت قدمك عن حلق الوحش، كما كانت، وسمحت للأشياء بالخروج عن السيطرة مرة أخرى، فيمكنك، للأسف، رؤية المرض ينتشر مرة أخرى بسرعة قبل تطعيم عدد كافٍ من الناس".



كما قلل جونسون من شأن المخاوف بشأن عدم فعالية اللقاحات ضد السلالات المتحورة المختلفة، وقال للصحافيين: "نحن واثقون من أن جميع اللقاحات التي نستخدمها توفر درجة عالية من المناعة والحماية ضد جميع المتغيرات"، مشيرا إلى أنه يمكن تطوير اللقاحات للتكييف مع السلالات الجديدة إذا لزم الأمر.



وصرح رئيس الوزراء البريطاني كذلك بأنه "متفائل" بأن البريطانيين سيتمكنون من الاستمتاع بعطلة صيفية هذا العام، ولكن "بعض الأشياء يجب أن تسير على ما يرام"، على حد قوله.



وأوضح "يجب أن يواصل برنامج التطعيم نجاحه، ويجب أن نتأكد من أننا لن نضطر للخروج عن مسارنا بسبب المتغيرات الجديدة، وعلينا التأكد من أننا مستمرون في السيطرة على المرض وأن ينخفض مستوى الإصابات".



وأشارت الصحيفة إلى دراسة تحليلية جديدة أظهرت أن الإغلاق كان له تأثير في خفض عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة، حيث سجلت خمس مناطق محلية فقط ارتفاعا في معدلات الإصابة الأسبوعية، بينما انخفضت جميع المعدلات الوطنية والإقليمية إلى مستويات ما قبل العام الجديد.