مسئول جزائري يؤكد استقرار الحالة الوبائية لكورونا بالبلاد

قال الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، إن الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالجزائر تشهد استقرارا في عدد حالات الإصابة، مشددا على ضرورة توخي المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للكمامات.



وأضاف فورار، في تصريحات، اليوم الاثنين، على هامش مراسم استلام الجزائر لشحنة من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا، إن هذه العملية تندرج في إطار برنامج وزارة الصحة والسكان لتعزيز توزيع اللقاح محليا، مشيرا إلى أن هناك شحنات أخرى من لقاح كورونا في الطريق.



وأشار الدكتور فورار، إلى أن شحنة اليوم من لقاح استرازينيكا ستوجه إلى معهد باستور ليشرع في توزيعها بداية من اليوم على كافة الولايات الجزائرية، للشروع في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، للقضاء على الجائحة بسرعة وفعالية والحد من انتشار العدوى.



وأوضح أن حملة التطعيم ستستمر طيلة السنة الحالية، وستشمل في المرحلة الأولى الأطقم الطبية والاشخاص الذين يمارسون وظائف استراتيجية وهامة في البلاد والأشخاص من 65 سنة فما فوق وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأشار إلى أنه تم إعداد برنامج تدريجي لشراء واستلام الجرعات اللازمة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتلقيح كل الفئات المعنية.



وأكد أن الدولة الجزائرية سخرت كافة الإمكانيات لشراء اللقاح، لافتا الى أن بعض الدول التي سجلت ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لم تتمكن حتى الآن من اقتناء اللقاحات للشروع في عملية التلقيح.



واعتبر المسؤول الجزائري أن اللقاح يبقى الوسيلة الأكثر فعالية لخفض الحالات الوبائية وتقليص خطرها، مؤكدا توافر جميع الوسائل اللوجستية التي تسمح بتخزين وتسليم هذه الكميات وتدريب كل الأطقم الطبية للإشراف على عملية التلقيح على المستوى المحلي.