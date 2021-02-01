نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجارالله يستقيل من منصبه

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أعلنت السلطات الكويتية اليوم الاثنين أن نائب وزیر الخارجیة خالد الجارالله تقدم باستقالته.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ترأس اجتماعا لمجلس السلكین الدبلوماسي

والقنصلي الیوم الاثنین وأحاطه علما بقبول استقالة الجارالله ابتداء من 28 ینایر.

وأشاد الوزير بمناقب الجارالله وتفانیه وإخلاصه خلال مسیرته المهنیة وإسهاماته الممیزة والبارزة في خدمة دولة الكویت ومصالحها وسیاستها الخارجیة.

وأكد أن الوزارة مستمرة في القیام بواجباتها في تنفیذ سیاسة دولة الكویت الخارجیة.

وأحاط الوزير المجلس علما بتكلیف السفیر جمال الغانم القیام بأعمال نائب وزیر الخارجیة بالوكالة.