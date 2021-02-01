ضبط 14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات و555 محلا مخالفا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة، عن ضبط 14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة للمضبوطين عدا 121 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة.

كما تم تحرير 555 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضُبطت 206 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1599 أرجيلة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.