الحكومة النمساوية تقرر فتحا جزئيا للبلاد اعتبارا من الاثنين المقبل

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قررت الحكومة النمساوية مساء اليوم برئاسة المستشار سباستيان كورتس فتح البلاد جزئيا اعتبارا من 8 فبراير المقبل.

وقال كورتس فى تصريحات له اليوم الاثنين أن الحكومة ناقشت مع الاحزاب والخبراء وحكام الولايات كيفية فتح البلاد جزئيا يوم الاثنين المقبل مع الاستمرار فى غلق بعض القطاعات بسبب استمرار ارتفاع الاصابات اليومية بفيروس كورونا لأكثر من الف اصابة يوميا.

وأوضح كورتس أن الطفرات الجديدة لفيروس كورونا تنتشر أكثر فأكثر و إلى حد ما تلتهم نجاح عملية الاغلاق ولذا اتفقنا على خطوات افتتاحية محدودة للغاية.

واشار المستشار الى عودة المدارس اعتبارا من الاثنين المقبل وستُعقد الدروس وجهًا لوجه مرة أخرى في المدارس الابتدائية وسيتم تشغيل الصفوف الاخرى بالتناوب على أن تجرى الاختبارات الطبية داخل المدارس.

ولفت المستشار إلى أن الانشطة التجارية سوف تستأنف نشاطها الاثنين المقبل جزئيا مع التشديد على ارتداء القناع الطبي عالي الكفاءة والحفاظ على المسافة.

وأشار المستشار إلى بقاء قيود الخروج الليلي من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحًا سارية.