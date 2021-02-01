تقييم مسابقة الإبداع طموح بقطاع التعليم في الوادي الجديد

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه تم البدء في تقييم مسابقة ( الإبداع طموح )، وذلك في إطار الحرص على دعم جميع الأنشطة وتشجيع الطلاب الموهوبين بالمحافظة على الإبداع والابتكار.

وقال إن الدكتور جمال حسن محمد وكيل المديرية، يواصل متابعة فعاليات تقييم مسابقة الإبداع طموح، والتي يشارك بها عدد من طلاب المحافظة بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك تشجيعا للطلاب على البحث والمعرفة، بالإضافة لخلق روح المنافسة بينهم من خلال اكتشاف مواهبهم العلمية والثقافية.

وأشار إلى أن المسابقة تتضمن 3 مجالات وتشمل المجال التقني، المجال الأدبي، والمجال العلمي، وتم تشكيل لجنة لتقييم الأعمال من إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وتوجيه عام الحاسب الآلي، وإدارة التطوير التكنولوجي، وتوجيه عام اللغة العربية، وتوجيه الفيزياء.