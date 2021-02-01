سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف هادي خشبة، لاعب الاهلي الأسبق، أنه طوال تواجده داخل القلعة الحمراء لم يقبل أي عروض خارجية.

وقال خشبة في تصريحاته لإذاعة "نجوم اف ام": "لم أفضل أي ناد على الأهلي طول تواجدي مع الفريق، ولم أكن متواجد داخل الاحمر عندما توليت منصب داخل بيراميدز.

وأضاف: "عندما كنت لاعبا بالأهلي وصل لي أكثر من عرض خارجي ولكني رفضتهم جميعا من أجل البقاء مع الفريق".

وتابع: "كان من الصعب وصول عروض داخلية لي من الأندية داخل مصر لأنهم كانو يعلمون جيدا مدى ارتباطي بالأهلي".

وعن فترة عمله في إدارة بيراميدز، علق: "عملت في بيراميدز بشكل احترافي وأخلصت في عملي".