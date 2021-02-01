كشف هادي خشبة، لاعب الاهلي الأسبق، أنه طوال تواجده داخل القلعة الحمراء لم يقبل أي عروض خارجية.
وقال خشبة في تصريحاته لإذاعة "نجوم اف ام": "لم أفضل أي ناد على الأهلي طول تواجدي مع الفريق، ولم أكن متواجد داخل الاحمر عندما توليت منصب داخل بيراميدز.
وأضاف: "عندما كنت لاعبا بالأهلي وصل لي أكثر من عرض خارجي ولكني رفضتهم جميعا من أجل البقاء مع الفريق".
وتابع: "كان من الصعب وصول عروض داخلية لي من الأندية داخل مصر لأنهم كانو يعلمون جيدا مدى ارتباطي بالأهلي".
وعن فترة عمله في إدارة بيراميدز، علق: "عملت في بيراميدز بشكل احترافي وأخلصت في عملي".