 خشبة: رفضت عروض كثيرة من أجل الأهلي.. وعملت باحترافية مع بيراميدز - بوابة الشروق
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خشبة: رفضت عروض كثيرة من أجل الأهلي.. وعملت باحترافية مع بيراميدز

محمد الهادي
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 9:08 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 9:08 م

كشف هادي خشبة، لاعب الاهلي الأسبق، أنه طوال تواجده داخل القلعة الحمراء لم يقبل أي عروض خارجية.

وقال خشبة في تصريحاته لإذاعة "نجوم اف ام": "لم أفضل أي ناد على الأهلي طول تواجدي مع الفريق، ولم أكن متواجد داخل الاحمر عندما توليت منصب داخل بيراميدز.

وأضاف: "عندما كنت لاعبا بالأهلي وصل لي أكثر من عرض خارجي ولكني رفضتهم جميعا من أجل البقاء مع الفريق".

وتابع: "كان من الصعب وصول عروض داخلية لي من الأندية داخل مصر لأنهم كانو يعلمون جيدا مدى ارتباطي بالأهلي".

وعن فترة عمله في إدارة بيراميدز، علق: "عملت في بيراميدز بشكل احترافي وأخلصت في عملي".


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