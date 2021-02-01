دعم بـ500 ألف جنيه من الرياضة لاستضافة بتروسبورت 6 مباريات لنادي أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باعتماد مبلغ 500 ألف جنيه؛ وذلك لدعم نادي أسوان الرياضي من خلال تسديد القيمة الإيجارية للنادي والمتعلقة بتخصيص معلب "بتروسبورت" لإقامة واستضافة 6 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020/2021.

وقدم المحافظ، الشكر إلى الوزير أشرف صبحي على ما يقدمه من أوجه رعاية واهتمام لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء المحافظة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في نشر وتوفير هذه الأنشطة بكافة أنحاء المحافظة على الوجه الأكمل.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن هناك تواصل مستمر بين المحافظة ومجلس إدارة نادي أسوان الرياضي؛ لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذا النادي العريق لاستكمال مسيرته في مسابقة دوري الأضواء والشهرة.

وذكر أنه خاطب وزير الرياضة؛ لتوفير الدعم المالي للنادي وهو الذي لاقى استجابة سريعة من الوزير؛ ما يؤكد على حرص أجهزة الدولة برعاية أبناء الجنوب للاستمرار في التمثيل المشرف لهم في المسابقات الرياضية المختلفة.