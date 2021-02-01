الأمير هاري يقبل تعويضات عن مقال حول عمله في مشاة البحرية الملكية

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وصف محامو الأمير هاري اليوم الاثنين مقالا جاء فيه أنه أدار ظهره لمشاة البحرية الملكية بعد التنازل عن وضعه كأحد كبار أفراد العائلة الملكية، بأنه "لا أساس له من الصحة وكاذب وينطوى على تشهير".

ورفع الأمير دعوى قضائية ضد مؤسسة "أسوشيتد نيوزبيبرز" الإعلامية بسبب مقالات نُشرت في أكتوبر تدعي أنه لم يتواصل مع القوة منذ ظهوره الأخير كعضو فخري في مارس الماضي.

وقالت محامية هاري، جيني آفيا، أمام المحكمة العليا البريطانية في جلسة استماع أن التقارير كانت هجوما شخصيا على شخصه و"شككت بشكل خاطئ في خدمته لهذا البلد".

وعرضت المجموعة الإعلامية في ديسمبر دفع تعويضات ونشر اعتذار، وهو ما قبله الأمير.

ومع ذلك، اشتكت آفيا من أن الاعتذار "قلل إلى حد كبير من جدية الاتهامات الموجهة إليه"، دون الاعتراف بأنها كاذبة.

وقالت آفيا للمحكمة: "الأمير هاري ظل على اتصال بالقوات المسلحة وسوف يواصل القيام بذلك في المستقبل".

وقال إن هاري سوف يتبرع بالتعويضات التي تلقاها من هذه القضية لمؤسسة إنفيكتوس جيمز، وهي مؤسسة خيرية أنشأها وتدير حدثا رياضيا للجنود والنساء المصابين والمرضى.

ومن المفهوم أن القضية قد تمت تسويتها الآن ولن يتم متابعتها.