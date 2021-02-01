تواصل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية المتهم فيها بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والمعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".

يذكر أن محكمة جنايات أول درجة برئاسة المستشار شعبان الشامي قضت في 16 يونيو 2015 بمعاقبة عدد من قيادات بجماعة الإخوان بالإعدام شنقًا (حضوريًا)، وبالإعدام أيضًا لـ 13 متهمًا هاربًا من بينهم القيادي محمود عزت. وعاقبت (حضوريًا) محمد مرسي الرئيس الأسبق، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و15 آخرين من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد.

فيما قبلت محكمة النقض طعن المتهمين المحكوم عليهم حضوريًا وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، لتقضي محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شرين فهمي في إعادة المحاكمة بالمؤبد لـ11 متهمًا والسجن لآخرين، وبراءة 7 متهمين.

وبدأت إجراءات إعادة محاكمة القيادي محمود عزت، بعد القبض عليه في أغسطس الماضي في شقة بالتجمع الخامس.

كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد وهي التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دوراتًا تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم.