زلازل عدة تهز جزر يونانية والساحل الغربي التركي

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ضرب عدد من الزلازل جزر أيجة اليونانية ومناطق من الساحل الغربي لتركيا صباح اليوم الاثنين.

وقعت الزلازل التي بلغت قوة ثلاثة منها 4.5 و4.8 و4.9 درجة على مقياس ريختر الساعة 0745 و8 صباحا (0545 و0600 بتوقيت جرينتش) وتم الشعور بها في الجزيرتين اليونانيتين ليسبوس وكيوس وكذلك على الساحل التركي المطل على بحر أيجة.

وتم الشعور بزلازل أصغر عدة في وقت سابق، بحسب المعهد الجيوديناميكي في أثينا.

وسُجل مركز الزلازل ما بين جزيرتي ليسبوس وكيوس على عمق ما بين 12 و15 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الاثنين، ولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 2.69 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأشارت "آفاد" إلى أن الزلزال أعقبته هزة ارتدادية بعد دقيقة واحدة، بلغت قوتها 4.8 درجة وعمقها سبعة كيلو مترات.

ولم ترد تقارير عن إصابات، بحسب ما نقلته قناة "ستو نيسي" اليونانية.

وفي نهاية أكتوبر الماضي وقع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.

وفي يونيو 2017، تسبب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في أضرار شديدة بجزيرة ليسبوس.