المغرب: تمديد الإجراءات الاحترازية والإغلاق الليلي لمدة أسبوعين

قررت الحكومة المغربية، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 2 فبراير.

وأوضح بيان للحكومة أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس "كورونا" على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة للحد من انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية.

وأضاف البيان أن القرار يأتي كذلك بناءً على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".