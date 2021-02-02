أستاذ أوبئة: العالم سيشهد موجة ثالثة لفيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن العالم سيشهد موجة ثالثة من فيروس كورونا، مؤكدًا أنها ستكون أكثر هدوءً؛ بسبب اكتساب الخبرة في التعامل مع الفيروس خلال العام الماضي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن المنحنى الوبائي للإصابات انخفض حول العالم، مشيرًا إلى أن الأرقام تنخفض في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات.

وأشار إلى أن العالم يسعى إلى تحييد المرض من خلال منح اللقاح للفئات التي تعاني من أعرض تنفسية حادة ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، قائلًا إن أوروبا تشهد الآن تراجعًا في أعداد الإصابات والوفيات.

وعلل أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ارتفاع الإصابات بإنجلترا وفرنسا نتيجة؛ اتخاذ إجراءات الإغلاق متأخرًا، فضلًا عن الانتشار الكبير للسلالات الجديدة، متوقعًا انكسار الموجة الثانية لكورونا خلال شهر مارس.

وذكر أن الفيروسات خلقت لتتحور من أجل التكيف والتعايش، مضيفًا أن «العالم سيستمر في موجات متتالية لفيروس كورونا ولكن الفكرة في قوتها واستمرارها لوقت طويل».